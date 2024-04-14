«Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Эвертона» за 80 млн евро

Английский «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере 80 млн евро за защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта.

Как информирует издание The Sun, новый совладелец клуба Джим Рэтклифф видит в Брэнтуэйте одного из основных игроков для перестройки команды.

Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» также проявляют интерес к игроку.

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.