«Арсенал» нацелился на бывшего нападающего «Реала»

Экс-форвард мадридского «Реала» Борха Майораль, ныне выступающий за «Хетафе», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в переходе 27-летнего испанца заинтересован лондонский «Арсенал». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Борхи оценивается в 15 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Хетафе» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 27 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей (четыре – с пенальти) и одну результативную передачу.бор