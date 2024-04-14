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«Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя

14 Апреля 2024 • 11:56 Комментировать

Мадридский «Реал» может оформить новый громкий трансфер. По информации Todofichajes, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва.

Президент «сливочных» Флорентино Перес провел предварительную беседу с агентом игрока Жорже Мендешем после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Сам Силва хотел бы сменить клубную прописку по окончании сезона-2023/2024.

Контракт Бернарду с «горожанами» рассчитан до середины 2026 года. В соглашении прописан пункт выкупа за 58 миллионов евро, который может быть активирован грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Флорентино Перес Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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