«Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя

Мадридский «Реал» может оформить новый громкий трансфер. По информации Todofichajes, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва.

Президент «сливочных» Флорентино Перес провел предварительную беседу с агентом игрока Жорже Мендешем после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Сам Силва хотел бы сменить клубную прописку по окончании сезона-2023/2024.

Контракт Бернарду с «горожанами» рассчитан до середины 2026 года. В соглашении прописан пункт выкупа за 58 миллионов евро, который может быть активирован грядущим летом.

Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина