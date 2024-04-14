Отец Холанна ответил на критику Рой Кина в адрес Эрлинга

Альф-Инге Холанн, отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, отреагировал на критику бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

«Когда вы обладаете таким опытом, как у Кина или у других экспертов, вы способны формировать другое мнение. Но, вероятно, они думают, что выступать с подобной критикой — это нормально. Однако команда побеждает, а Эрлинг по-прежнему лучший бомбардир [АПЛ], так что всё не так уж и плохо», — цитирует Холанна Goal.

Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с показателем в 20 забитых мячей. Его ближайший преследователь — нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс (18 голов).

Ранее Кин подверг подобной критике норвежского нападающего после матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0).