Тен Хаг: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» играет на своём уровне»

«Болельщикам «МЮ» нужно проявить терпение. Команда сейчас играет на своем уровне, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Мы способны показывать по-настоящему классный футбол, если все игроки выйдут на свой пик. Нам нужно так играть на протяжении всех 90 минут», - передает слова нидерландского тренера инсайдер Фабрицио Романо.