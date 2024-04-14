Тен Хаг: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» играет на своём уровне»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил нынешний уровень игры «красных дьяволов».
«Болельщикам «МЮ» нужно проявить терпение. Команда сейчас играет на своем уровне, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Мы способны показывать по-настоящему классный футбол, если все игроки выйдут на свой пик. Нам нужно так играть на протяжении всех 90 минут», - передает слова нидерландского тренера инсайдер Фабрицио Романо.
После 32 матчей чемпионата Англии манкунианцы с 50 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные тен Хага сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).
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