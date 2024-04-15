«Старички» Месси и Криштиану Роналду больше не растут в цене, их подвигает молодёжь

Не секрет, что возраст в профессиональном спорте решает многое. В футболе он напрямую связан с трансферной стоимостью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, насколько прибавили в своей трансферной стоимости футболисты разных возрастов в текущем сезоне.

Новые звёзды

Пятёрка юношей до 20 лет, которые больше всех прибавили в цене, выглядит следующим образом: Ламин Ямаль, Эндрик, Уоррен Заир-Эмери, Джуд Беллингем и Хави Симонс. В общей сложности названные футболисты увеличили свою трансферную стоимость на 250 млн евро! Для сравнения – общая стоимость всех игроков «Зенита» составляет 160 млн евро.

Абсолютный результат, свыше 75 млн евро, у 16-летнего таланта из «Барселоны» Ламина Ямаля, который уже имеет два гола в составе сборной Испании. Джуд Беллингем (текущая трансферная стоимость 180 млн евро) стал одним из трёх самых дорогих игроков планеты, наряду с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном, увеличив свою стоимость на 60 млн евро.

Месси и Криштиану Роналду нет в списках

Среди возрастных футболистов рост куда менее заметен. Кевин Беренс из «Вольфсбурга» и Давид Лопес из «Жироны» смогли увеличить свою трансферную стоимость в течение текущего сезона на 1 млн евро. Отметим, что Лопес является единственным защитником в нашем списке. Среди игроков старше 35 лет наибольший прирост у Георгия Шелии. Голкипер «Ахмата» в текущем сезоне выходил на поле в 86% матчей и пропустил 24 мяча в 19 матчах. Опять же единственный представитель своего амплуа в представленном списке.

Отметим, что ни один из игроков старше 36 лет, куда относятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, не смог увеличить свою трансферную стоимость. Наибольший прирост цены у аргентинца составлял 60 млн евро. Случилось это в сезоне-2017/2018. У португальца наибольшее увеличение трансферной стоимости – 20 млн евро. Роналду добивался этого дважды: в сезонах 2014/2015 и 2017/2018. Отметим, что максимально Месси оценивался в 180 млн евро, а Роналду в 120 млн евро. Любопытно, что начиная с весны 2018 года трансферная стоимость двух легенд неизменно уменьшалась. В текущем сезоне Роналду остался при своих 15 млн евро, Месси потерял в цене 5 млн евро. Возраст берёт своё. Роналду и Месси, конечно, ещё на слуху, но в различных списках им уже не достаётся места.

Наибольший прирост трансферной стоимости по возрастам

Игрок Клуб Возраст Трансферная стоим. (прирост стоимости, млн евро) Ламин Ямаль «Барселона» 16 75 (+75) Эндрик «Палмейрас» 17 55 (+35) Уоррен Заир-Эмери «ПСЖ» 18 60 (+40) Джуд Беллингем «Реал» 20 180 (+60) Хави Симонс «РБ Лейпциг» 20 80 (+40) Кевин Беренс «Вольфсбург» 33 3 (+1) Давид Лопес «Жирона» 34 3 (+1) Георгий Шелия «Ахмат» 35 0,6 (+0,1)

Константин Лицин