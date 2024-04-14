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Итальянский гранд хочет купить нападающего «Арсенала» Жезуса

14 Апреля 2024 • 09:38 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус имеет вариант трудоустройства в чемпионате Италии. Согласно сведениям журналистов Teamtalk, заполучить игрока в свои ряды хочет туринский «Ювентус».

Как стало известно источнику, «старая синьора» следит за выступлениями бразильца в английском клубе. Итальянский гранд готов предложить за Жезуса порядка 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Габриэль провел 21 встречу, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Срок действующего контракта между игроком и «Арсеналом» рассчитан до 2027 года.

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