«Арсенал» нашёл усиление в защиту

Защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщают журналисты Teamtalk.

По данным источника, в услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» рассматривают Диоманде в качестве подмены для Габриэля и Вильяма Салиба.

20-летний Усман выступает за португальский коллектив с января 2023 года. Срок действующего контракта между защитником и «Спортингом» истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии африканец провел 22 встречи, забил два гола и отдал ассист.