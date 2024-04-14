«Реал» и ещё два суперклуба хотят купить Фримпонга

Хавбек леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Согласно сведениям инсайдера Кристиана Фалька, заполучить игрока в свои ряды хотят мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно действующему контракту Фримпонга, его клаузула составляет 40 миллионов евро до начала чемпионата Европы – 2024. Переговоры между сторонами уже стартовали.

Жереми защищает цвета немецкого коллектива с января 2021 года. Он был куплен у шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне футболист поучаствовал в 37 поединках «Байера», в которых отметился 12 голами и десятью ассистами.