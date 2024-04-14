Артета назвал главную способность Зинченко

«Зинченко способен играть в любом матче при различных условиях. Это очень хорошо, когда футболист на такое способен. У него есть некоторые проблемы, которые возникли из-за травм. Сейчас он вернулся в стартовый состав и с каждом матчем играет все лучше», - цитирует испанского специалиста BeanymanSports в ютубе.