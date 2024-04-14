Артета назвал главную способность Зинченко

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета во время пресс-конференции высказался об игровых качествах украинского защитника Александра Зинченко.
«Зинченко способен играть в любом матче при различных условиях. Это очень хорошо, когда футболист на такое способен. У него есть некоторые проблемы, которые возникли из-за травм. Сейчас он вернулся в стартовый состав и с каждом матчем играет все лучше», - цитирует испанского специалиста BeanymanSports в ютубе.
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 32 поединках, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
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