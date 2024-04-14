​«Лутон» потерпел самое крупное поражение в истории выступлений в АПЛ

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Лутон Таун» съездил в Манчестер, где был бит действующим чемпионом страны - «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы в своем привычном стиле отгрузили пять мячей, и хорошо ещё, что дали сопернику забить хотя бы гол престижа.

Это поражение со счетом 1:5, как оказалось, стало самым крупным поражением «Лутона» в истории выступлений клуба в высшей лиге английского футбола. Это частично объясняется тем, что клуб проводит свой первый сезон в АПЛ, образованной в 1992 году.

Сейчас «Лутон Таун» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.