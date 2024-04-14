​Наставник «Лутона»: «Самый долгий матч в моей карьере»

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Лутон Таун» съездил в Манчестер, где был бит действующим чемпионом страны - «Манчестер Сити». Аутсайдер пропустил пять мячей, сумев забить в ответ лишь один. Наставник «Лутона» не скрывает, что это был тягостный матч:

- Самая долгая игра в моей карьере, никогда не ждал с таким нетерпением окончания игры. Этот матч надо быстрее списать со счетом и думать о следующих пяти матчах, в которых будет решаться судьба нашей прописки в Премьер-лиге, - заявил Эдвардс, слова которого цитирует BBC Sport.

Сейчас «Лутон Таун» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.