​Йоргенсен: «Мы были лучше»

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Брентфорд» уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед», забив тому два мяча. События прошедшей игры прокомментировал датский защитник Матиас Йоргенсен.

- Уже давно не удавалось выиграть так, что вы чувствуете- не просто выиграли, но и хорошо сыграли. Мы были лучшей командой на поле и с этой точки зрения наша победа безусловна. И удача была на нашей стороне - в этом сезоне она отворачивалась от нас слишком часто, - цитирует слова Йоргенсена BBC Sport.

Сейчас «Брентфорд» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.