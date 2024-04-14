​Де Дзерби: «Я не доктор»

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Брайтон» сыграл с «Бёрнли», но не смог выиграть - игра закончилась со счётом 1:1. Роберто де Дзерби, наставник «чаек», надеется на то, что к следующему матчу, который состоится почти через две недели, у него будут приятные новости из лазарета - именно травмы, намекнут итальянский специалист, стали причиной всех сложностей «Брайтона» в нынешнем сезоне.

- Я надеюсь, что через 12 дней в строй вернётся как можно больше игроков. Но я не врач и не доктор, потому больше сказать сейчас не могу. Нам надо сражаться с тем, что есть, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В настоящий момент «Брайтон» занимает десятое место в турнирной таблице английского чемпионата.