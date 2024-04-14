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Де Дзерби: «Честная ничья»

14 Апреля 2024 • 04:09 Комментировать
Бёрнли
1:1
Брайтон

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Брайтон» сыграл с «Бёрнли», но не смог выиграть - игра закончилась со счётом 1:1. Итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби считает подобный результат игры справедливым:

- Честный результат. Мы не заслуживали победу, но и поражение тоже не заслуживали. Думаю, всё сейчас именно так. Мы стараемся играть лучше и выигрывать, но очевидно, что команда проходит через непростой момент, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.

В настоящий момент «Брайтон» занимает десятое место в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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