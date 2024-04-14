​Наставник «Ноттингем Форест»: «Упустили возможность взять три очка»

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Ноттингем Форест» принимал дома «Вулверхэмптон», обе команды забили по два мяча, но, понятное дело, победителя так и не выявили. Португальский наставник «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту уверен в том, что его команда утратила возможность взять полновесные три очка.

- Я чувствую, что мы упустили возможность взять три очка. Мы ведь играли лучше. Мы слишком легко пропускали. Один гол вообще стал результатом очевидной ошибки. Двое игроков опекали Кунью, но он всё равно развернулся и пробил. Так нельзя, - цитирует слова Нуну Эшпириту Санту BBC Sport.