Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии

14 Апреля 2024 • 03:22 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
19.04 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает раздумывать над своим будущим.

29-летний футболист может сменить клуб после завершения текущего сезона, поскольку не уверен в продлении истекающего контракта со «старой синьорой». По данным журналиста Николо Скиры, француз хотел бы определиться с будущим до старта Евро-2024. В настоящий момент интерес к хавбеку проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и представители Саудовской Аравии.

В «Ювентусе» готовы предложить Рабио двухлетний контракт с возможностью однолетней пролонгации, однако сохранение игрока не является для клуба высокоприоритетной целью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Манчестер Юнайтед Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

13 Апреля
21:36
«Ювентус» уверен в скорой договорённости с игроком «Лацио»
11:44
Шомуродов рассказал о своём возможном возвращении в «Рому»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.04.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.23 6.40 10.00
Видео
14.04.24 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
2.23 3.70 2.85
Видео
14.04.24 в 18:30
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
1.28 5.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
04:22 · Англия. Премьер-лига
​Йоргенсен: «Мы были лучше»
04:17 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Я не доктор»
04:09 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Честная ничья»
03:43 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Ноттингем Форест»: «Упустили возможность взять три очка»
03:22 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
03:09 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассматривает возможность назначения Моуринью слухи
02:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать в Саудовскую Аравию трёх звёздных игроков слухи
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» принял решение по Пакета, на которого претендует «Манчестер Сити»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лишь третий игрок, забивший по 20+ голов в двух первых сезонах в Премьер-лиге
02:09 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Проиграли по делу, хотя и хотели победить»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что участие в еврокубках навредило бы «Челси» в текущем сезоне
00:44 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» впервые в истории на разу за сезон не проиграл «Манчестер Юнайтед»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом
00:06 · Англия. Премьер-лига
​Соланке: «Были уверены в себе»
13 Апреля
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Заслуживали больше, чем очко»
Все новости
Рекомендуем