Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает раздумывать над своим будущим.

29-летний футболист может сменить клуб после завершения текущего сезона, поскольку не уверен в продлении истекающего контракта со «старой синьорой». По данным журналиста Николо Скиры, француз хотел бы определиться с будущим до старта Евро-2024. В настоящий момент интерес к хавбеку проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и представители Саудовской Аравии.

В «Ювентусе» готовы предложить Рабио двухлетний контракт с возможностью однолетней пролонгации, однако сохранение игрока не является для клуба высокоприоритетной целью.