Жозе Моуринью может заменить Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

Будущее шотландского специалиста у руля «молотобойцев» остаётся неопределённым – действующий контракт истекает по окончании сезона. По информации TeamTalk, руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения Моуринью на замену Мойесу. Португалец, напомним, был уволен из «Ромы» в январе текущего года.

Дэвид Мойес работает в «Вест Хэме» с декабря 2019 года. В настоящий момент лондонцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Жозе Моуринью ранее возглавлял английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».