Жозе Моуринью может заменить Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».
Будущее шотландского специалиста у руля «молотобойцев» остаётся неопределённым – действующий контракт истекает по окончании сезона. По информации TeamTalk, руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения Моуринью на замену Мойесу. Португалец, напомним, был уволен из «Ромы» в январе текущего года.
Дэвид Мойес работает в «Вест Хэме» с декабря 2019 года. В настоящий момент лондонцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.
Жозе Моуринью ранее возглавлял английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
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