В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают на выгодные трансферные предложения от клубов из Саудовской Аравии.

Предстоящим летом ряды «красных дьяволов» могут покинуть Каземиро, Рафаэль Варан и Кристиан Эриксен. По сообщениям журналиста Саймона Маллока, в «Манчестер Юнайтед» хотели бы продать всех троих футболистов в Саудовскую Аравию, чтобы извлечь из сделок наибольшую финансовую выгоду.

Трансферная стоимость 32-летнего Каземиро оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро, в то время как ценник 30-летнего Варана, по версии портала, составляет 25 млн евро, а 32-летнего Эриксена – 10 млн.