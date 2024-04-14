«Вест Хэм» принял решение по Пакета, на которого претендует «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» не горит желанием продавать полузащитника Лукаса Пакета в летнее трансферное окно.

Бразилец ещё с прошлого года интересен «Манчестер Сити», и после завершения текущего сезона, как ожидается, «горожане» предпримут новую попытку подписания атакующего хавбека. Как информирует журналист Фабрицио Романо, «Вест Хэм» не намерен вести переговоры по 26-летнему игроку. Единственный способ провернуть сделку – активация пункта отступных в размере 85 млн фунтов стерлингов (около 100 млн евро). Руководство «молотобойцев» не пойдёт на уступки.

Трансферная стоимость Лукаса Пакета оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года.