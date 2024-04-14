Холанн – лишь третий игрок, забивший по 20+ голов в двух первых сезонах в Премьер-лиге

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 20 забитых мячей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Норвежец помог «горожанам» разгромить «Лутон Таун» в субботнем матче (5:1), реализовав пенальти на 76-й минуте. Теперь в активе 23-летнего форварда 20 голов в АПЛ-2023/24. Как сообщает Squawka, Холанн стал лишь третьим за всю историю Премьер-лиги игроком, забившим 20+ мячей в двух первых сезонах выступления в чемпионате. Ранее это удавалось только Энди Коулу (1993/94 и 1994/95) и Руду ван Нистелрою (2001/02, 2002/03, 2003/04).

Напомним, что в прошлом сезоне Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 точными ударами.