Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн – лишь третий игрок, забивший по 20+ голов в двух первых сезонах в Премьер-лиге

14 Апреля 2024 • 02:18 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Лутон Таун

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 20 забитых мячей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Норвежец помог «горожанам» разгромить «Лутон Таун» в субботнем матче (5:1), реализовав пенальти на 76-й минуте. Теперь в активе 23-летнего форварда 20 голов в АПЛ-2023/24. Как сообщает Squawka, Холанн стал лишь третьим за всю историю Премьер-лиги игроком, забившим 20+ мячей в двух первых сезонах выступления в чемпионате. Ранее это удавалось только Энди Коулу (1993/94 и 1994/95) и Руду ван Нистелрою (2001/02, 2002/03, 2003/04).

Напомним, что в прошлом сезоне Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 точными ударами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Руд Ван Нистелрой Энди Коул Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
02:18
Холанн – лишь третий игрок, забивший по 20+ голов в двух первых сезонах в Премьер-лиге
13 Апреля
20:38
Гвардиола рассказал, почему Стоунс пропустил матч с «Лутон Таун»
19:20
Гвардиол забил за «Манчестер Сити» во втором матче подряд
18:56
«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Лутон Таун» и возглавил Премьер-лигу
16:30
«Манчестер Сити» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 1
16:14
«Манчестер Сити» опубликовал состав на игру с «Лутон Таун»
10:19
Полузащитник «Баварии» находится на радаре у «Манчестер Сити»
02:59
Доку: «Ливерпуль» и «Арсенал» – топ-команды, но мы сосредоточены на себе»
02:30
Доку рассказал о требованиях Гвардиолы
02:28
Манчестер Сити - Лутон Таун: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Апреля
23:44
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пакета в «Манчестер Сити»
22:58
В «Манчестер Сити» не верят в подписание Мусиалы
18:33
Гвардиола высказался о настрое на матч с «Лутон Таун»
18:27
Гвардиола: «Цель Холанна – не «Золотой мяч» 1
17:46
Названо условие трансфера Пакета в «Манчестер Сити»
16:13
Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити»
14:08
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Лутон Таун АПЛ — 13 апреля 2024
10:27
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити —Лутон Таун АПЛ — 13 апреля 2024
10:03
«Манчестер Сити» - «Лутон Таун»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Апреля
16:55
«Манчестер Сити» лидирует в гонке за Мусиалой
16:48
Гвардиола носит часы за 128 миллионов рублей
15:33
Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом»
13:51
Аканджи – о чемпионской гонке АПЛ: «Мы спокойны, у нас нет бессонных ночей»
11:55
Ортега высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
10:59
Гвардиол – о Модриче: «Было приятно видеть, как капитан моей сборной играет против меня» 1
10 Апреля
19:20
Гвардиол рассказал, почему выбрал «Манчестер Сити»
15:06
Анри: «Сейчас именно Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах»
13:52
«Манчестер Сити» нацелился на вингера «Вулверхэмптона»
13:44
Гвардиола: «Нам очень повезло, что Йошко Гвардиол смог сыграть, иначе было бы очень трудно»
08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
02:39
Гюндоган: «С Гвардиолой ты учишься тому, о чём раньше даже не задумывался» 1
06 Апреля
21:34
Де Брёйне — о «Манчестер Сити»: «Это мой дом»
18:17
Полузащитник «Фулхэма» Кэрни: «Эрлинг Холанн – прямолинейный убийца, у него почти 250 голов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
2
2.40 3.90 2.75
Видео
14.04.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.23 6.40 10.00
Видео
14.04.24 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
2.23 3.70 2.85
Видео
14.04.24 в 18:30
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
1.28 5.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
03:09 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассматривает возможность назначения Моуринью слухи
02:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать в Саудовскую Аравию трёх звёздных игроков слухи
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» принял решение по Пакета, на которого претендует «Манчестер Сити»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лишь третий игрок, забивший по 20+ голов в двух первых сезонах в Премьер-лиге
02:09 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Проиграли по делу, хотя и хотели победить»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что участие в еврокубках навредило бы «Челси» в текущем сезоне
00:44 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» впервые в истории на разу за сезон не проиграл «Манчестер Юнайтед»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом
00:06 · Англия. Премьер-лига
​Соланке: «Были уверены в себе»
13 Апреля
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Заслуживали больше, чем очко»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо намерен покинуть «Тоттенхэм» слухи
23:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг покинул пресс-конференцию, получив неудобный вопрос о «Манчестер Юнайтед»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о шансах «Манчестер Юнайтед» на место в четвёрке 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о ничьей с «Борнмутом»: «Мы знаем, что должны побеждать» 3
22:24 · Англия. Премьер-лига
Далот высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в защите
Все новости
Рекомендуем