​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Проиграли по делу, хотя и хотели победить»

В Англии проходят матчи 33-го тура АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» съездил в гости к «Брентфорду», где был бит со счётом 0:2. Наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер прокомментировал итоги неудачного матча.

- Я думаю, что мы проиграли по делу, хотя и хотели выиграть. Я полагал, что этот матч - хорошая возможность победить. Но «Брентфорд» очень, очень хорош в общем игровом менеджменте. Они принимают очень хорошие решения. Мы не показали качеств, которые могли бы склонить матч в нашу пользу, - цитирует слова Уайлдера BBC Sport.

Сейчас «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Уже через пару туров команда может официально оформить свой вылет из высшего света английского футбола.