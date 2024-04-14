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Почеттино считает, что участие в еврокубках навредило бы «Челси» в текущем сезоне

14 Апреля 2024 • 01:58 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1 1.70 X 4.10 2 4.50
15.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что его команда не смогла бы проявлять себя на нескольких фронтах.

Как заявил аргентинский специалист, из-за постоянных травм «Челси» просто не хватило бы ресурсов для игры на европейской арене. На данный момент в лазарете у «синих» значатся 11 футболистов.

«Представьте, если бы мы играли в Европе при всех этих обстоятельствах... В каждой игре у нас от восьми до десяти отсутствующих. Было бы ещё сложнее, если бы у нас было больше игр.

Мы должны получить информацию, которая поможет клубу избегать подобных ситуаций с травмами в дальнейшем. Наша цель – иметь в распоряжении команду, в которой доступны не менее 80% игроков. Сейчас мы не достигаем этого показателя», – цитирует Standard Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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