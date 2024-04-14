Почеттино считает, что участие в еврокубках навредило бы «Челси» в текущем сезоне

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что его команда не смогла бы проявлять себя на нескольких фронтах.

Как заявил аргентинский специалист, из-за постоянных травм «Челси» просто не хватило бы ресурсов для игры на европейской арене. На данный момент в лазарете у «синих» значатся 11 футболистов.

«Представьте, если бы мы играли в Европе при всех этих обстоятельствах... В каждой игре у нас от восьми до десяти отсутствующих. Было бы ещё сложнее, если бы у нас было больше игр.

Мы должны получить информацию, которая поможет клубу избегать подобных ситуаций с травмами в дальнейшем. Наша цель – иметь в распоряжении команду, в которой доступны не менее 80% игроков. Сейчас мы не достигаем этого показателя», – цитирует Standard Почеттино.