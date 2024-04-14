​«Борнмут» впервые в истории на разу за сезон не проиграл «Манчестер Юнайтед»

В Англии проходят матчи 33-го тура Премьер-лиги, «Борнмут» принимал дома «Манчестер Юнайтед», претендовал на победу, но в итоге довольствовался ничьей.

В первом круге чемпионата «Борнмут» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде», а потому, не проиграв сейчас, установил своеобразный клубный рекорд, впервые за сезон ни разу не проиграв «Манчестер Юнайтед». Ранее такого в истории клуба ещё не было.

В следующем туре «Борнмут» сыграет в гостях с «Астон Виллой», это случится 21 апреля.

Сейчас «Борнмут» занимает двенадцатое место в АПЛ. До конца сезона остаются ещё пять туров.