Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони назвал нападающих, против которых особенно трудно играть.

Выбор 25-летнего итальянца пал на лидера атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Впрочем, центрбек «нерадзурри» также отметил и бывшего игрока «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина: «Самый сложный оппонент? Мохамед Салах. Но также трудно было и против Игуаина, который обладал выдающимися качествами и игровым интеллектом», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Бастони, на счету которого четыре забитых мяча и 17 результативных передач в 196 матчах за «Интер» во всех турнирах.