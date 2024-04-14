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Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом

14 Апреля 2024 • 00:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1 1.20 X 7.30 2 14.00
Через 14 ч. 40 мин.

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони назвал нападающих, против которых особенно трудно играть.

Выбор 25-летнего итальянца пал на лидера атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Впрочем, центрбек «нерадзурри» также отметил и бывшего игрока «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина: «Самый сложный оппонент? Мохамед Салах. Но также трудно было и против Игуаина, который обладал выдающимися качествами и игровым интеллектом», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Бастони, на счету которого четыре забитых мяча и 17 результативных передач в 196 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Гонсало Игуаин Мохамед Салах Алессандро Бастони ещё теги

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