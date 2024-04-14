​Соланке: «Были уверены в себе»

В Англии проходят матчи 33-го тура Премьер-лиги, «Борнмут» принимал дома «Манчестер Юнайтед», претендовал на победу, но в итоге довольствовался ничьей. Автор одного из голов «вишен», нападающий Доминик Соланке, прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Мы были уверены в себе перед началом матча. Понимали, что нам противостоит за соперник, но мы уже обыгрывали их в этом сезоне и каждый верил, что можно сделать это ещё раз. Жаль, что не использовали свои шансы в первом тайме. Второй тайм был труднее, - цитирует слова Соланке BBC Sport.

«Борнмут» занимает двенадцатое место в АПЛ.