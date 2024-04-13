​Ираола: «Заслуживали больше, чем очко»

В Англии проходят матчи 33-го тура Премьер-лиги, «Борнмут» принимал дома «Манчестер Юнайтед», претендовал на победу, но в итоге довольствовался ничьей - 2:2. Испанский наставник «Борнмута» прокомментировал итоги матча, он сожалеет, что его команда не взяла полный очковый набор.

- Мы не довели дело до конца. Ничья в матче с «Манчестер Юнайтед» - это в целом хорошо, но я думаю, что мы заслуживали три очка. Очень много упустили шансов, особенно в первом тайме. Мы должны были уходить на перерыв с другим счётом. Мы не выиграли из-за упущенных шансов, а также из-за судейских решений, принимавшихся против нас, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.