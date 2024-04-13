Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо планирует сменить клуб после завершения сезона.

28-летний футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики в составе «шпор» под руководством Анге Постекоглу. По информации Estadio Deportivo, именно поэтому аргентинец может покинуть «Тоттенхэм» грядущим летом. В январе слухи связывали хавбека с возможным переходом в «Барселону», также интерес к нему приписывался «Бетису».

Джовани ло Чельсо отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами, проведя 19 матчей за «Тоттенхэм» в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.