Тен Хаг покинул пресс-конференцию, получив неудобный вопрос о «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался отвечать на один из вопросов, заданных на пресс-конференции.

В субботу «красные дьяволы» поделили очки с «Борнмутом» в выездном поединке 32-го тура Премьер-лиги (2:2). По данным UtdDistrict, нидерландский специалист досрочно покинул послематчевую пресс-конференцию, когда ему был задан вопрос о возможной худшей итоговой позиции «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за всю историю.

Команда Эрика тен Хага опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице, пропустив вперёд «Ньюкасл», чуть ранее разгромивший «Тоттенхэм» (4:0). В активе «сорок» те же 50 набранных очков, что и у манкунианцев, но гораздо более солидная разница голов (+17 против -1).