Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг покинул пресс-конференцию, получив неудобный вопрос о «Манчестер Юнайтед»

13 Апреля 2024 • 23:17 Комментировать
Борнмут
2:2
Манчестер Юнайтед

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался отвечать на один из вопросов, заданных на пресс-конференции.

В субботу «красные дьяволы» поделили очки с «Борнмутом» в выездном поединке 32-го тура Премьер-лиги (2:2). По данным UtdDistrict, нидерландский специалист досрочно покинул послематчевую пресс-конференцию, когда ему был задан вопрос о возможной худшей итоговой позиции «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за всю историю.

Команда Эрика тен Хага опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице, пропустив вперёд «Ньюкасл», чуть ранее разгромивший «Тоттенхэм» (4:0). В активе «сорок» те же 50 набранных очков, что и у манкунианцев, но гораздо более солидная разница голов (+17 против -1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
00:06
​Соланке: «Были уверены в себе»
13 Апреля
23:52
​Ираола: «Заслуживали больше, чем очко»
23:01
Тен Хаг ответил на вопрос о шансах «Манчестер Юнайтед» на место в четвёрке 1
22:32
Тен Хаг – о ничьей с «Борнмутом»: «Мы знаем, что должны побеждать» 2
22:24
Далот высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в защите
22:14
Соланке установил рекорд «Борнмута»
21:44
«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в последних семи матчах Премьер-лиги
21:36
«Борнмут» и «МЮ» поделили очки в голевой перестрелке 1
19:00
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
18:32
Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Борнмутом»
03:38
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» значительно прибавил в атаке»
03:06
Тен Хаг: «Я не знаю, будет ли Марсьяль доступен в этом сезоне»
02:33
Борнмут - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:20
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» совершает отличные трансферы»
12 Апреля
23:55
Защитник «Ювентуса» стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
20:39
Прогноз на точный счёт матча Борнмут — Манчестер Юнайтед АПЛ — 13 апреля 2024
18:16
Тен Хагу напомнили о крупном поражении от «Борнмута» в первом круге
18:10
Тен Хаг: «Мы всегда были довольны Магуайром»
18:06
Тен Хаг назвал одну проблему, которая повлияла на результаты «Манчестер Юнайтед»
17:53
Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Рэшфорда и Мактоминая
17:35
Тен Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
16:38
Актуальный прогноз и ставка на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед АПЛ — 13 апреля 2024
15:08
Назван лучший тренер АПЛ по итогам марта
09:59
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Апреля
22:19
Варан не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» на протяжении нескольких недель
17:33
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят
14:06
«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»
10:40
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на звезду «Милана»
09:05
Скоулз раскритиковал тренировки «Манчестер Юнайтед»
10 Апреля
14:51
Стало известно, кто будет решать судьбу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11:40
Видич: «Перед этим сезоном я не исключал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул АПЛ»
09 Апреля
17:44
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе директора
08 Апреля
15:59
Каземиро: «У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2»
12:59
Невилл: «Манчестер Юнайтед» надеялся на удачу в матче с «Ливерпулем»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лутон Таун Лутон Таун
5
1
1.07 11.00 21.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.34 5.20 7.40
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
2
2.26 3.45 2.95
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Брайтон Брайтон
1
1
3.55 3.85 1.89
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
2
2.55 3.85 2.36
Видео
14.04.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.23 6.40 10.00
Видео
14.04.24 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
2.23 3.70 2.85
Видео
14.04.24 в 18:30
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
1.28 5.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
00:06 · Англия. Премьер-лига
​Соланке: «Были уверены в себе»
13 Апреля
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Заслуживали больше, чем очко»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо намерен покинуть «Тоттенхэм» слухи
23:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг покинул пресс-конференцию, получив неудобный вопрос о «Манчестер Юнайтед»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о шансах «Манчестер Юнайтед» на место в четвёрке 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о ничьей с «Борнмутом»: «Мы знаем, что должны побеждать» 2
22:24 · Англия. Премьер-лига
Далот высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в защите
22:14 · Англия. Премьер-лига
Соланке установил рекорд «Борнмута»
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в последних семи матчах Премьер-лиги
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» и «МЮ» поделили очки в голевой перестрелке 1
20:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, почему Стоунс пропустил матч с «Лутон Таун»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол забил за «Манчестер Сити» во втором матче подряд
19:08 · Англия. Премьер-лига
Захарян объяснил, почему выбрал «Реал Сосьедад», а не «Челси» 3
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» победил, «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» набрали важные очки
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем