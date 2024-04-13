Тен Хаг ответил на вопрос о шансах «Манчестер Юнайтед» на место в четвёрке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о целях своей команды в текущей кампании.

Перспективы «красных дьяволов» в борьбе за место в верхней четвёрке Премьер-лиги стали ещё более туманными после ничьей во встрече с «Борнмутом» (2:2). Коллектив тен Хага занимает седьмую строчку в таблице, отставая от «Астон Виллы», идущей на четвёртом месте, на десять баллов за шесть туров до финиша.

«Борьба за место в четвёрку? Наших усилий недостаточно, мы знаем это. Мы недостаточно хорошо проявляем себя на заключительном этапе сезона. Правда в том, что сегодня мы не заслуживали большего. Нужно действовать лучше, контролировать игру, забивать голы и не упускать столько моментов», – заявил в интервью Sky Sports нидерландский наставник.