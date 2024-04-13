Тен Хаг – о ничьей с «Борнмутом»: «Мы знаем, что должны побеждать»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об исходе матча против «Борнмута» (2:2).

Манкунианцы избежали поражения во встрече 32-го тура Премьер-лиги благодаря двум забитым мячам Бруну Фернандеша.

«Мы знаем, что должны побеждать. Мы хотим бороться за места на вершине. Второй тайм сложился намного лучше первого, наш командный дух был на высоте. В концовке нам следовало действовать собраннее и спокойнее, чтобы реализовать моменты.

Бруну Фернандеш даёт команде дополнительную энергию, проявляет себя как настоящий капитан. Он выражает разочарование, которое испытываем мы все. В последнее время мы теряем слишком много очков», – цитирует BBC тен Хага.