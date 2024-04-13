Далот высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в защите

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о трудностях команды в обороне.

В субботнем матче против «Борнмута» (2:2) «красные дьяволы» вновь показали не самую впечатляющую игру в защите, допустив 20 ударов по своим воротам.

«Мы дважды уступали в счёте, но у нас был правильный настрой, что позволило отыграться. Думаю, мы могли лучше контролировать игру и не позволять сопернику проводить столько опасных контратак.

Много ударов по нашим воротам? Это одна из наших проблем. Возможно, нам следует постараться действовать компактнее – не допускать разрывов между полузащитой и защитой. Это то, что следует улучшить, ибо текущая картина не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед», – сказал в интервью Sky Sports Далот.