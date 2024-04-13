Соланке установил рекорд «Борнмута»

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги (2:2).

26-летний футболист открыл счёт в поединке на 16-й минуте, отпраздновав свой 17-й забитый мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата. Как отмечает BBC, Соланке стал рекордсменом «Борнмута» по количеству голов в АПЛ в рамках одной кампании. На данный момент англичанин занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги (наряду с Мохамедом Салахом и Александром Исаком), уступая только Эрлингу Холанну (20) и Олли Уоткинсу (18).

Доминик Соланке пополнил ряды «Борнмута» в январе 2019 года, перебравшись из «Ливерпуля» за 21 млн евро.