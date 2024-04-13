«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в последних семи матчах Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» не смог добиться победы в выездном матче против «Борнмута» (2:2).

«Красные дьяволы» дважды уступали в счёте по ходу встречи, но сумели избежать поражения благодаря двум забитым мячам Бруну Фернандеша. Для команды Эрика тен Хага это уже четвёртый кряду матч без побед в рамках Премьер-лиги. В последних семи встречах чемпионата манкунианцы выиграли только однажды – в поединке с «Эвертоном», прошедшем 9 марта (2:0), ещё в трёх случаях была зафиксирована ничья, трижды триумф праздновали соперники.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 50 набранными очками после 32 туров.