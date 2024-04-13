«Борнмут» и «МЮ» поделили очки в голевой перестрелке

В матче 33-го тура Премьер-лиги «МЮ» гостил у «Борнмута» и не был сильнее соперника ни в чём, кроме контроля мяча. Доминик Соланке выиграл борьбу за мяч, по центру рванул вперед и с 17 метров идеально точно пробил низом - 1:0. Пошла игра на встречных курсах и после ряда нереализованных моментов Алехандро Гарначо прострелил к воротам, после отскока Бруну Фернандеш вколотил мяч под перекладину - 1:1. Джастин Клюйверт неожиданно для вратаря стрельнул в ближний угол, и «Борнмут» снова повел. Милош Керкез наносил удар головой, отскок от газона - перекладина. В ответ Фернандеш метров с 25 попал в перекладину. Соланке не попал в цель в отличной ситуации, а у соперника 11-метровый и точный удар Фернандеша - 2:2.

«МЮ» без побед вот уже четыре матча и идет седьмым, соперник - 12-й.