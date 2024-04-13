Гвардиола рассказал, почему Стоунс пропустил матч с «Лутон Таун»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему защитник Джон Стоунс не попал в заявку команды на матч с «Лутон Таун».

Встреча 33-го тура Английской премьер-лиги завершилась крупной победой «горожан» со счетом 5:1.

Стоит сказать, что в предыдущем матче против «Реала» Стоунс сыграл все 90 минут и оформил ассист.

— У него есть небольшие проблемы, мелочи. С ним все в порядке! Он не травмирован, но чувствует себя не совсем комфортно, — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два голевых паса.

Следующий матч «Манчестер Сити» состоится 17 апреля — соперником станет мадридский «Реал». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.