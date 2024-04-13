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Гвардиол забил за «Манчестер Сити» во втором матче подряд

13 Апреля 2024 • 19:20 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Лутон Таун

Сегодня, 13 апреля, «Манчестер Сити» принимал у себя дома «Лутон Таун» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась крупной победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 5:1.

Стоит сказать, что один из голов на счету защитника «горожан» Йошко Гвардиола, который отличился во второй игре подряд. Напомним, хорват также забил в прошлом поединке с «Реалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что ранее 22-летний футболист ни разу не забивал за «Манчестер Сити».

На данный момент «горожане» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 32 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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