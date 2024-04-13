Захарян объяснил, почему выбрал «Реал Сосьедад», а не «Челси»

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своём решении перейти в испанский клуб летом прошлого года.

«У меня было предложение от «Челси», но я предпочёл перейти в «Реал Сосьедад». Я хотел перейти в Ла Лигу, в Испанию, поэтому выбрал этот клуб. Игра «Реал Сосьедада» очень подходит мне. Мы – команда, которая всегда хочет владеть мячом. Это то, что мне нравится», - сказал Захарян в ходе интервью для Mundo Deportivo.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 32 официальных матча. В них россиянин записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.