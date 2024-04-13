«Брентфорд» победил, «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» набрали важные очки

В 33-м туре чемпионата Англии сыграны некоторые матчи. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» обменивались голевыми атаками за короткие промежутки и разошлись миром (2:2). У Матеуса Куньи дубль.
Также недолго вела одна команда в споре «Бёрнли» и «Брайтона» (1:1). Победный счет у хозяев отобрал автогол. Мяч в свои ворота решил судьбу спора «Брентфорда» и «Шеффилд Юнайтед» - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Арбластер Олли63'
|(2:0) Ониика Фрэнк90'
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс• 89'Йоргенсен Матиас Занка•Коллинз Натан•Регилон Серхио•Дамсгор Миккель79' (Ярмолюк Егор (79') •Янельт Витали• 41'Йенсен Матиас90' (Пиннок Итан (90') •Мбеумо Брайан90' (Шаде Кевин (90') •Мопе Нил 7'79' (Льюис-Поттер Кин (79') •Висса Йоан90' (Ониика Фрэнк (90')
Запасные: Баптист Шендон•Тони Айвен•Стракоша Томас•Годдос Саман
Грбич Иво•Холгейт Мэйсон90' (Слимане Анис (90') •Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Богл Джейден76' (Арчер Камерон (76') •Ларуси Яссер57' (Макати Джон (57') •Хамер Густаво•Арбластер Олли•Осборн Бен•Бреретон Бен• 45'Макбарни Оливер
13 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|40' Кунья Матеус (0:1)
|(1:1) Гиббс-Уайт Морган 45'
|(2:1) Данило Ларанжера 58'
|63' Кунья Матеус (2:2)
Селс Матц • Уильямс Неко • Омобамиделе Эндрю • Мурильо Джейсон • 90'Эйна Ола 90' ( Рибейру Родригу ( 90') • Йейтс Райан 66' ( Домингес Николас ( 66') • Данило Ларанжера 90' ( Тавареш Нуну ( 90') • Рейна Джованни 71' ( Ориги Дивок ( 71') • Гиббс-Уайт Морган • 78'Хадсон-Одои Каллум • Вуд Крис
Запасные: Монтьель Гонсало • Тоффоло Харри • Тёрнер Мэтт • Ньякат Мусса • Сангаре Ибрахим
Са Жозе • Буэно Сантьяго • Килман Макс • Гомеш Тоти • Семеду Нелсон 88' ( Фрейзер Натан ( 88') • Доэрти Мэтт 59' ( Буэно Уго ( 59') • Дойл Томми • Лемина Марио • 30'Гомес Жоао 53' 59' ( Хи-Чан Хван ( 59') • Сарабия Пабло 88' ( Чирева Таванда ( 88') • Кунья Матеус 77' ( Траоре Бубакар ( 77')
Запасные: Кинг Томас • Бентли Даниел • Барнетт Тай • Доусон Крэйг
13 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры
|(1:0) Браунхилл Джош 74'
|79' Мурич Ариянет (1:1)
Мурич Ариянет • Ассиньон Лоренс • Экдаль Хьяльмар 68' ( Браунхилл Джош ( 68') • Эстев Максим • Витиньо Виктор II 46' ( Тэйлор Чарли ( 46') • Одоберт Уилсон • Берге Сандер • Каллен Джош • 28'Ларсен Якоб-Бруун 86' ( Ндайишимий Майк ( 86') • Фостер Лайл • Фофана Датро 63' ( Родригес Джей ( 63')
Запасные: Гудмундссон Йоханн • Бенсон Манюэль • Массенжо Хан-Ноа • Траффорд Джеймс • Амдуни Зеки
Вербрюгген Барт • Вельтман Йоел • 90'Ван Хекке Ян-Поль • Данк Льюис • Эступиньян Первис 13' ( Роша Игор II ( 13') • Балеба Карлос • Гросс Паскаль • Адингра Симон 77' ( Буонанотте Факундо ( 77') • Модер Якуб 77' ( Фати Ансу ( 77') • Педро Жоао 89' ( О’Махони Марк ( 89' ) • 90'Уэлбек Данни 77' ( Лаллана Адам ( 77')
Запасные: Попион Кэмерон • Оффиа Оделуга • Стил Джейсон • Барко Валентин
13 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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