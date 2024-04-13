«Брентфорд» победил, «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» набрали важные очки

В 33-м туре чемпионата Англии сыграны некоторые матчи. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» обменивались голевыми атаками за короткие промежутки и разошлись миром (2:2). У Матеуса Куньи дубль.

Также недолго вела одна команда в споре «Бёрнли» и «Брайтона» (1:1). Победный счет у хозяев отобрал автогол. Мяч в свои ворота решил судьбу спора «Брентфорда» и «Шеффилд Юнайтед» - 2:0.