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«Брентфорд» победил, «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» набрали важные очки

13 Апреля 2024 • 19:01 Комментировать
Брентфорд
2:0
Шеффилд Юнайтед
окончен

В 33-м туре чемпионата Англии сыграны некоторые матчи. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» обменивались голевыми атаками за короткие промежутки и разошлись миром (2:2). У Матеуса Куньи дубль.

Также недолго вела одна команда в споре «Бёрнли» и «Брайтона» (1:1). Победный счет у хозяев отобрал автогол. Мяч в свои ворота решил судьбу спора «Брентфорда» и «Шеффилд Юнайтед» - 2:0.

Протокол игры  
Брентфорд2:0Шеффилд Юнайтед
(1:0) Арбластер Олли63'  
(2:0) Ониика Фрэнк90'  
Флеккен МаркРасмуссен Мадс  89'Йоргенсен Матиас ЗанкаКоллинз НатанРегилон СерхиоДамсгор Миккель 79' (Ярмолюк Егор ( 79') Янельт Витали  41'Йенсен Матиас 90' (Пиннок Итан ( 90') Мбеумо Брайан 90' (Шаде Кевин ( 90') Мопе Нил  7' 79' (Льюис-Поттер Кин ( 79') Висса Йоан 90' (Ониика Фрэнк ( 90')
Запасные: Баптист ШендонТони АйвенСтракоша ТомасГоддос Саман
Грбич ИвоХолгейт Мэйсон 90' (Слимане Анис ( 90') Ахмедходжич АнелТрасти ОстонБогл Джейден 76' (Арчер Камерон ( 76') Ларуси Яссер 57' (Макати Джон ( 57') Хамер ГуставоАрбластер ОллиОсборн БенБреретон Бен  45'Макбарни Оливер
Запасные: Кертис СэмВинисиус СоузаБрукс ЭндриОсула ВильямНорвуд ОливерДжеббисон ДэниелФодеринхэм Уэсли
13 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры 
Ноттингем Форест2:2Вулверхэмптон
  40' Кунья Матеус (0:1)
(1:1) Гиббс-Уайт Морган 45'  
(2:1) Данило Ларанжера 58'  
  63' Кунья Матеус (2:2)
Селс Матц  Уильямс Неко  Омобамиделе Эндрю  Мурильо Джейсон   90'  Эйна Ола   90' (Рибейру Родригу (   90' Йейтс Райан   66' (Домингес Николас (   66' Данило Ларанжера   90' (Тавареш Нуну (   90' Рейна Джованни   71' (Ориги Дивок (   71' Гиббс-Уайт Морган   78'  Хадсон-Одои Каллум  Вуд Крис
Запасные: Монтьель Гонсало  Тоффоло Харри  Тёрнер Мэтт  Ньякат Мусса  Сангаре Ибрахим
Са Жозе  Буэно Сантьяго  Килман Макс  Гомеш Тоти  Семеду Нелсон   88' (Фрейзер Натан (   88' Доэрти Мэтт   59' (Буэно Уго (   59' Дойл Томми  Лемина Марио   30'  Гомес Жоао   53'   59' (Хи-Чан Хван (   59' Сарабия Пабло   88' (Чирева Таванда (   88' Кунья Матеус   77' (Траоре Бубакар (   77')
Запасные: Кинг Томас  Бентли Даниел  Барнетт Тай  Доусон Крэйг
 13 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры 
Бёрнли1:1Брайтон
(1:0) Браунхилл Джош 74'  
  79' Мурич Ариянет (1:1)
Мурич Ариянет  Ассиньон Лоренс  Экдаль Хьяльмар   68' (Браунхилл Джош (   68' Эстев Максим  Витиньо Виктор II   46' (Тэйлор Чарли (   46' Одоберт Уилсон  Берге Сандер  Каллен Джош   28'  Ларсен Якоб-Бруун   86' (Ндайишимий Майк (   86' Фостер Лайл  Фофана Датро   63' (Родригес Джей (   63')
Запасные: Гудмундссон Йоханн  Бенсон Манюэль  Массенжо Хан-Ноа  Траффорд Джеймс  Амдуни Зеки
Вербрюгген Барт  Вельтман Йоел   90'  Ван Хекке Ян-Поль  Данк Льюис  Эступиньян Первис   13' (Роша Игор II (   13' Балеба Карлос  Гросс Паскаль  Адингра Симон   77' (Буонанотте Факундо (   77' Модер Якуб   77' (Фати Ансу (   77' Педро Жоао   89' (О’Махони Марк (   89'   90' Уэлбек Данни   77' (Лаллана Адам (   77')
Запасные: Попион Кэмерон  Оффиа Оделуга  Стил Джейсон  Барко Валентин
 13 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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