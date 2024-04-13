«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Лутон Таун» и возглавил Премьер-лигу

«Манчестер Сити» и «Лутон Таун» сыграли в одни ворота в матче 33-го тура Премьер-лиги. В первой атаке Эрлинг Холанн не реализовал выход один на один с голкипером, Жереми Доку добивал и попал в защитника, аналогично и норвежец, только мяч срикошетил в сетку - 1:0. Йошко Гвардиол и Матеус Луис упустили свои шансы - голкипер был на высоте. Попытки Холанна и Гвардиола были неточными, еще раз Эрлинг атаковал, и защитник спас гостей от верного гола. Матеус Луис из пределов штрафной сотряс штангу.

После перерыва минимальные обидные промахи Рубена Диаша и Хулиана Альвареса. После розыгрыша углового и навеса Матео Ковачич был точен - 2:0. Тут же Коули Вудроу мог вернуть интригу, но направил мяч в перекладину. Доку заработал пенальти, раскачав защитника, и Холанн с точки сделал счет разгромным. После ошибки Матеуса Луиса Росс Баркли ворвался в штрафную и пробил в правый (дальний) угол - 3:1. Доку индивидуально сильно сыграл в атаке, обыграв пару соперников и здорово попал - 4:1. Альварес в своем моменте в упор пробил в голкипера. А вот Гвардиол был результативен - выстрел в ближний верхний угол, в то же время вратарь пойман на противоходе - 5:1.

«Манчестер Сити» - новый лидер (до матчей конкурентов), соперник - в зоне вылета.