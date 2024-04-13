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Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Борнмутом»

13 Апреля 2024 • 18:32 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
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Через 0 ч. 12 мин.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Борнмутом».

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Магуайр, Фернандеш, Рэшфорд, Хёйлунн, Гарначо, Каземиро, Далот, Уан-Биссака, Майну Камбвала.

Матч 33-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 13 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом круге «Борнмут» разгромил на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

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