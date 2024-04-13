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«Челси» хитростью улучшил финансовое положение

13 Апреля 2024 • 18:05 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1 1.70 X 4.10 2 4.50
15.04 22:00

Руководители «Челси» пошли на хитрость, чтобы улучшить своё финансовое положение. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mail Sport, лондонский клуб продал отель BlueCo 22 другой компании, принадлежащей Тодду Бёли. Сумма сделки составила 76,3 миллиона фунтов (около 89 миллионов евро).

Отмечается, что Премьер-лига позволила «Челси» включить эту сделку в финансовые ведомости.

На текущий момент «Челси» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт в понедельник, 15 апреля, - против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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