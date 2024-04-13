«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника

«Байер» проводит шикарный сезон, и европейские гранды могут серьёзно потрепать леверкузенцев ближайшим летом. Многие игроки «фармацевтов» находятся в трансферных списках более статусных клубов.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Transfers, «Арсенал» и «Ливерпуль» включились в гонку за защитником «Байера» Алехандро Гримальдо. Также этот 28-летний футболист интересен «Баварии».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алехандро Гримальдо в 45 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 испанец провёл 41 матч, в которых забил 11 голов и отдал 15 голевых передач.