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«Ньюкасл» порвал оборону «Тоттенхэму» и выбил его из зоны Лиги чемпионов

13 Апреля 2024 • 16:32 Комментировать
Ньюкасл
4:0
Тоттенхэм
окончен

Шедшие в одинаковом графике набора очков «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» провели матч 33-го тура Премьер-лиги. Гости забрали мяч под контроль, но создали намного меньше соперника и за это поплатились.

После невыразительной трети поединка сразу пошли голы. Энтони Гордон вывел на удар Александра Исака, тот обманул защитника  и метко пробил - 1:0. Тут же голкипер гостей неудачно ввел мяч в игру, а Гордон наказал его за оплошность и сразу удвоил счет. Сразу после перерыва Исак вылетел один на один с вратарем и сделал счет разгромным. Эмиль Крафт атаковал после подачи корнера и подбора - штанга выручила гостей. Обилие угловых у «сорок» привело к четвертому голу, Фабиан Шёр выше всех выпрыгнул и стал автором четвертого гола - 4:0.

«Тоттенхэм» улетел на пятое место, соперник идет следом, уступая 10 очков.

Протокол игры  
Ньюкасл4:0Тоттенхэм
(1:0) Исак Александр30'  
(2:0) Гордон Энтони32'  
(3:0) Исак Александр51'  
(4:0) Шёр Фабиан87'  
Дубравка МартинМёрфи Джейкоб 78' (Ливраменто Валентино ( 78') Крафт ЭмильШёр Фабиан 90' (Уайт Джо ( 90') Бёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 90' (Дамметт Пол ( 90') Андерсон Эллиот 89' (Ритчи Мэтт ( 89') Гордон ЭнтониИсак АлександрБарнс Харви 88' (Холл Льюис ( 88')
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисГиллеспи МаркПаркинсон Бен
Викарио ГульельмоПорро Педро 49' (Эмерсон Жуниор ( 49') Ромеро Кристиан  56'Ван де Вен Микки  27'Удоги ДестиниБиссума Ив  47' 57' (Сарр Пап Матар ( 57') Бентанкур Родриго 57' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 57') Джонсон БреннанМэддисон Джеймс  61' 81' (Ло Чельсо Джовани ( 81') Вернер ТимоХын Мин Сон 58' (Кулушевски Деян ( 58')
Запасные: Дэвис БенДрэгушин РадуХиль БрианОстин Брендон
13 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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