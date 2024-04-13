«Ньюкасл» порвал оборону «Тоттенхэму» и выбил его из зоны Лиги чемпионов

Шедшие в одинаковом графике набора очков «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» провели матч 33-го тура Премьер-лиги. Гости забрали мяч под контроль, но создали намного меньше соперника и за это поплатились.

После невыразительной трети поединка сразу пошли голы. Энтони Гордон вывел на удар Александра Исака, тот обманул защитника и метко пробил - 1:0. Тут же голкипер гостей неудачно ввел мяч в игру, а Гордон наказал его за оплошность и сразу удвоил счет. Сразу после перерыва Исак вылетел один на один с вратарем и сделал счет разгромным. Эмиль Крафт атаковал после подачи корнера и подбора - штанга выручила гостей. Обилие угловых у «сорок» привело к четвертому голу, Фабиан Шёр выше всех выпрыгнул и стал автором четвертого гола - 4:0.

«Тоттенхэм» улетел на пятое место, соперник идет следом, уступая 10 очков.