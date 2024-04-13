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«Манчестер Сити» опубликовал состав на игру с «Лутон Таун»

13 Апреля 2024 • 16:14 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Лутон Таун
1 1.10 X 12.00 2 25.00
1-й тайм

Сегодня, 13 апреля, «Манчестер Сити» примет на своём поле «Лутон Таун» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Луис, де Брёйне (к), Альварес, Доку, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Лутон Таун» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Манчестер Сити Лутон Таун

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛУТОН ТАУН
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