«Манчестер Сити» опубликовал состав на игру с «Лутон Таун»

Сегодня, 13 апреля, «Манчестер Сити» примет на своём поле «Лутон Таун» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Луис, де Брёйне (к), Альварес, Доку, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Лутон Таун» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.