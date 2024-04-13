«Бавария» решила отказаться от де Дзерби по трём причинам

В мюнхенской «Баварии» сомневаются в приглашении итальянского специалиста Роберто де Дзерби, ныне работающего в «Брайтоне». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Кристиан Фальк.

Владельцам мюнхенского гранда не нравится то, что Роберто не владеет немецким языком, обладает непростым характером, а также приведет в клуб свой тренерский штаб. В связи с этим «Бавария» может сосредоточиться на возвращении экс-тренера команды Юлиана Нагельсманна. В настоящий момент он руководит сборной Германии.

Сейчас пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Он покинет клуб в конце сезона.