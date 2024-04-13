Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандес и Дисаси могут пропустить матч с «Эвертоном»

13 Апреля 2024 • 12:54 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.00 2 9.50
14.04 18:30

Сразу два основных игрока лондонского «Челси» могут пропустить ближайший матч в Английской премьер-лиге против «Эвертона», который состоится в понедельник на «Стэмфорд Бридж».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Энцо Фернандес и центральный защитник Аксель Дисаси получили небольшие повреждения. Участие обоих игроков в матче с «Эвертоном» находится под сомнением.

«У Акселя и Энцо разного рода повреждения. Мы не думаем, что у них большие проблемы. В настоящий момент они не тренируются с командой, но мы посмотрим, возможно ли их участие в матче с «Эвертоном», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Аксель Дисаси Энцо Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Апреля
12:54
Фернандес и Дисаси могут пропустить матч с «Эвертоном»
10:31
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle
09:51
Жоржиньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
12 Апреля
17:59
Артета высказался о давлении в гонке за титул АПЛ
11 Апреля
16:13
Уайт: «Я ненавижу проигрывать»
14:06
«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»
11:34
Сане: «В матче с «Арсеналом» мы показали, что нас нельзя списывать со счетов» 1
11:10
Дюмфрис – трансферная цель для клуба АПЛ, цена вопроса – 30 миллионов евро
10:25
Тони будет доступен на рынке за 47 миллионов евро, два лондонских клуба проявляют интерес
10 Апреля
23:46
«Астон Вилла» установила ценник на Дугласа Луиса, который интересен грандам Премьер-лиги
11:11
Клуб из топ-4 АПЛ интересуется полузащитником «Болоньи», уже известен ценник
09 Апреля
13:46
Дзаньоло интересен клубу из топ-3 Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.95 2.37
Видео
13.04.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лутон Таун Лутон Таун
1.07 11.00 21.00
Видео
13.04.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.20 7.40
Видео
13.04.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.26 3.45 2.95
Видео
13.04.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Брайтон Брайтон
3.55 3.85 1.89
Видео
13.04.24 в 19:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.85 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» решила отказаться от де Дзерби по трём причинам
12:54 · Англия. Премьер-лига
Фернандес и Дисаси могут пропустить матч с «Эвертоном»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» летом может пригласить двух игроков из «Спортинга»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что нужно улучшить в игре Грилиша
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Байер» и два клуба АПЛ нацелились на бывшего полузащитника «Барселоны»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Без Роналду и Месси: названы 10 самых дорогих футболистов от 30 лет
10:33 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Мне было очень грустно, когда Кейн ушёл»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Баварии» находится на радаре у «Манчестер Сити»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет усилиться защитником «Байера»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил о возвращении важного игрока «Манчестер Сити»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» недоволен Мудриком и уже нашёл ему замену
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в «Интер» - названо имя 1
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал точную стоимость Гринвуда - игрока хотят купить два топ-клуба
07:44 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» большие проблемы перед матчем с «Борнмутом»
Все новости
Рекомендуем