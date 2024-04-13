Фернандес и Дисаси могут пропустить матч с «Эвертоном»

Сразу два основных игрока лондонского «Челси» могут пропустить ближайший матч в Английской премьер-лиге против «Эвертона», который состоится в понедельник на «Стэмфорд Бридж».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Энцо Фернандес и центральный защитник Аксель Дисаси получили небольшие повреждения. Участие обоих игроков в матче с «Эвертоном» находится под сомнением.

«У Акселя и Энцо разного рода повреждения. Мы не думаем, что у них большие проблемы. В настоящий момент они не тренируются с командой, но мы посмотрим, возможно ли их участие в матче с «Эвертоном», – сказал Почеттино на пресс-конференции.