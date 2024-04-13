«Ливерпуль» летом может пригласить двух игроков из «Спортинга»

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приглашением двух футболистов лиссабонского «Спортинга». По информации от Football Insider, на «Энфилд» могут перебраться вингер Маркус Эдвардс и центральный защитник Гонсалу Инасиу.

Отметим, что «Ливерпуль» также может позвать главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима на замену Юргену Клоппу. Португальский специалист является одним из приоритетных кандидатов для руководства мерсисайдцев.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Эдвардса в 25 миллионов евро, а Инасиу – в 40 миллионов. Маркус ранее выступал в Англии в составе лондонского «Тоттенхэма».