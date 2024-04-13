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Стало известно, какую команду может возглавить Клопп

13 Апреля 2024 • 12:20 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост по окончании текущего сезона. Как информирует журналист Кристиан Фальк, 56-летний специалист может стать следующим главным тренером сборной Германии.

Клоппа могут назначить на пост рулевого «бундестим» в 2025 году, чтобы он подготовил сборную страны к чемпионату мира – 2026.

В настоящий момент главным тренером национальной команды Германии является Юлиан Нагельсманн. Последнее время в прессе ходят слухи о возможном возвращении специалиста в мюнхенскую «Баварию».

Клопп: «После «Ливерпуля» я не планирую продолжать карьеру тренера»

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