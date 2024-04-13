Гвардиола рассказал, что нужно улучшить в игре Грилиша

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об атакующем полузащитнике команды Джеке Грилише.
«Мы довольны Джеком и скучаем по нему. Ему необходимо улучшить некоторые аспекты в своей игре, например, поработать над завершением. Однако это все еще Грилиш прошлогоднего образца, он помогает нам», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне полузащитник провел 31 встречу, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Трудовой договор Грилиша с «горожанами» истекает летом 2027 года.
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