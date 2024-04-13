Гвардиола рассказал, что нужно улучшить в игре Грилиша

«Мы довольны Джеком и скучаем по нему. Ему необходимо улучшить некоторые аспекты в своей игре, например, поработать над завершением. Однако это все еще Грилиш прошлогоднего образца, он помогает нам», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.